إسماعيل عامر: أشجع الريال ولكن أتوقع تأهل برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تترقب جماهير كرة القدم مباراة الكلاسيكو التي ستجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الأول "سانتياغو برنابيو"، ضمن مرحلة إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد أسفرت عن تعادلهما إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما.

وسيلتقي الفريقان يوم السبت المقبل أيضًا في معقل الفريق الملكي، لكن هذه المرة ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وتتفاوت الآراء بين مشجعي الفريقين عشية المواجهة المرتقبة بينهما هذه الليلة، وسط آمال برشلونة لمواصلة الهيمنة على الكأس ويقابلها آمال أخرى لكسر هذه الهيمنة من طرف الكتيبة المدريدية.

وعن توقعاته، قال مدرب الوحدة كفر قاسم، إسماعيل عامر، في حديث لـ"عرب 48"، إنني "على الصعيد الشخصي أشجع ريال مدريد، لكن هذا الموسم لدي خيبة أمل من أداء الفريق وعدم استقرار نتائجه، وفي المقابل نرى أداء رائعا لبرشلونة تحت قيادة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي".

وأشار إلى أن "سبب تراجع مستوى ريال مدريد هذا الموسم هو عدم جلب لاعبين من طراز كريستيانو رونالدو الذي كان لرحيله أثر كبير على الفريق بعدما اعتدنا عليه لحسم المباريات".

وختم عامر بالقول إنه "بالنسبة لمباراة الليلة أتوقع تأهل الفريق الكاتالوني خصوصًا وأنه أثبت أفضليته على الفريق الملكي هذا الموسم، وبحسب توقعاتي فإن المباراة ستنتهي بفوز برشلونة بثلاثية مقابل هدف لريال مدريد".