علاقات تجارية بين إسرائيل وفيتنام: سلاح وتوابل وهواتف نقالة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعززت العلاقات التجارية بين إسرائيل وفيتنام، في السنوات الأخيرة، ويجري الجانبان حاليا محادثات من أجل فتح خط طيران مباشر بين تل أبيب وهانوي، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الأربعاء، في سياق القمة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أونغ.

وشددت الصحيفة على أن فيتنام هي زبون هام للصناعات العسكرية الإسرائيلية، وعمليا فإن إسرائيل هي ثاني أكبر مصدر أسلحة لفيتنام بعد روسيا.

ويتوقع افتتاح خط الطيران في الخريف المقبل، وستشغله شركة الطيران الوطنية الفيتنامية. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون فيتنام ارتفع في السنوات الأخيرة، وطرأ العام الماضي ارتفاعا بنسبة 24% في عدد السياح الإسرائيليين في فيتنام، التي أقامت علاقات مع إسرائيل قبل 26 عاما.

ويسعى السفير الإسرائيلي في هانوي، ناداف أشكر، حاليا إلى التوصل لاتفاق يقضي بإقامة منطقة تجارة حرة بين الدولتين، ويتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الأشهر القريبة المقبلة.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وفيتنام أكثر من مليار دولار، وجله استيراد إسرائيل منتجات فيتنامية، بينها منتجات النسيج ومواد غذائية، خاصة التوابل والفواكه وسمك التونا، والهواتف النقالة، إذ يجري تركيب منتجات شركة سامسونغ في فيتنام.

وتحولت فيتنام إلى سوق تجذب الشركات الإسرائيلية، خاصة وأن مستوى النمو الاقتصادي فيها تراوح ما بين 6% - 8% في السنوات العشر الماضي.