محادثات نتنياهو وبوتين: التموضع الإيراني في سورية والتنسيق الأمني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأربعاء، إن محور محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيكون منع التموضع الإيراني في سورية، إضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني بين الجيشين الروسي والإسرائيلي.

وقبيل مغادرته إسرائيل متوجها إلى موسكو، أشار نتنياهو إلى أنه سبق وأن التقى بوتين في باريس، بعد حادثة إسقاط المقاتلة الروسية "إيليوشين 20" في أيلول/ سبتمبر الماضي، كما أجرى عدة مكالمات هاتفية معه.

كما أشار إلى أن اللقاء سيتناول جملة من القضايا، ولكن منع التموضع الإيراني في سورية سيكون محور هذه المحادثات.

وقال نتنياهو "نحن نتكلم عن تموضع دولة تعلن بصورة لا تقبل التأويل أنها تبتغي إبادتنا".

كما أشار إلى أنه سيخوض مع بوتين في تفاصيل ضمان التنسيق الأمني بين الجيشين الروسي والإسرائيلي لتجنب الاحتكاكات والاشتباكات، مضيفا أنه تم في السابق تحقيق نجاحات في هذا المجال.

يشار إلى أنه يرافق نتنياهو كل من الوزير زئيف إلكين، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات ورئيس الاستخبارات العسكرية تامير هايمن.

وكان نتنياهو قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، أنه سوف يقصر مدة زيارته لروسيا، وذلك على خلفية التوقعات بأن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، سينشر نيته بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.