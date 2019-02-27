شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل وزير السياحة النيبالي في حادث تحطم مروحية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:17 مساءً, 27 فبراير 2019 م المناطق_وكالات أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية في نيبال أن وزير السياحة النيبالي رابيندرا أدهيكاري لقي حتفه جراء تحطم مروحية في منطقة جبلية شرقي البلاد اليوم الأربعاء. ولم يذكر المتحدث مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث.

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