شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الرئيس المصري على حادث القطار والان نبدء بالتفاصيل

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بخالص التعازى لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، متمنيًا للمصابين خالص الشفاء. وقال السيسى، قبيل انطلاق المؤتمر الصحفى مع نظيره الألبانى بقصر الاتحادية: "أصدرت توجيهاتى للحكومة بالتوجه الفورى لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين".



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