هيئة الطيران المدني الإماراتية تعلق جميع الرحلات إلى باكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، الأربعاء، تعليق جميع رحلات شركات الطيران المسجلة في البلاد والمتجهة إلى باكستان حتى إشعار آخر، نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها إسلام أباد ونيودلهي.

وقالت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - إنها ستستمر في متابعة الأوضاع في باكستان واتخاذ القرارات المناسبة حيال أية مستجدات حرصا منها على سلامة المسافرين والناقلات الوطنية.



ويتزامن إعلان تعليق رحلات الطيران الإماراتية مع إغلاق هيئة الطيران الباكستانية مجالها الجوي حتى إشعار آخر، بعدما أعلنت إسلام أباد عن إسقاط طائرتين لسلاح الجو الهندي.

من جانبه أوضح الناطق باسم الجيش الباكستاني أن هذا القرار اتخذ "بسبب التوتر بين الهند وباكستان اليومين الماضيين".

وقال إن بلاده لم تجد أمامها "خيارا" إلا الرد على الهجوم الهندي على أراضيها لكنها لا تريد تصعيد الأزمة، وتجنبت قصف أهداف عسكرية أو التسبب في خسائر في ضربة جوية شنتها الأربعاء.

وأعلنت السلطات الباكستانية أنها أسقطت، الأربعاء، طائرتين هنديتين داخل مجالها الجوي، وأسرت طيارا هنديا بعد أن انتهكت المقاتلتان العسكريتان المجال الجوي، بعد يوم من شن الطائرات الحربية الهندية ضربة جوية داخل باكستان لأول مرة منذ حرب عام 1971.