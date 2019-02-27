بدء القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في العاصمة الفيتنامية هانوي، الأربعاء، في ثاني لقاء قمة بينهما، وذلك بعد 8 أشهر من تعهدهما بالعمل من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات.

وفي مستهل اللقاء أعرب ترامب عن أمله أن تكون القمة ناجحة، مشيرا إلى أنها ستركز على نزع السلاح النووي للنظام الكوري الشمالي، مضيفاً أنها ستكون "مماثلة أو حتى أفضل من القمة الأولى".



من جانبه قال الزعيم الكوري الشمالي، إنه متأكد من أن قمته مع الرئيس الأمريكي ستؤدي إلى نتائج إيجابية هذه المرة يرحب بها الجميع"، مضيفاً "سأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك".



ومن المقرر أن يجري الزعيمان مباحثات تستغرق 20 دقيقة يعقبها تناول العشاء مع مساعديهما.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل، الثلاثاء، إلى فيتنام لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي وصل في وقت سابق من اليوم ذاته بالقطار إلى مدينة دونج دانج في فيتنام بعدما عبر الحدود من الصين.

وكان في استقباله بالمحطة مسؤولون فيتناميون، وأقيمت مراسم استقبال رسمية؛ حيث استعرض حرس الشرف ورُفع علما كوريا الشمالية وفيتنام.

وأغلقت قوات الأمن الفيتنامية الطرق المؤدية للمسار الذي سلكه كيم في طريقه إلى فندق ميليا الذي نزل به، وبعد ساعات شوهد كيم في زيارة لمقر سفارة بلاده في فيتنام.