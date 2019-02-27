انت الان تتابع مادورو يدعو أمريكا وحلفائها برفع أيديهم عن فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة وحلفائها برفع أيديهم عن بلاده مشيرا إلى أن هؤلاء حاولوا في الـ 23 من فبراير استفزاز فنزويلا وإدخال عصابات لكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا . وأضاف مادورو خلال خطاب له في ختام القمة العالمية للتضامن مع فنزويلا، بحضور 400 مندوب من 80 دولة في العالم، أن المجرمين على الحدود الكولومبية يصنعون قنابل المولوتوف ويرمونها على الحرس الوطني الرئاسي تحت نظر الشرطة الوطنية الكولومبية وهذا نعتبره اعتداءً دوليًا .

وتوجه الرئيس الفنزويلي إلى الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه بالقول: "المجرمون الذين أرسلتهم هم من أحرقوا شاحنات المساعدات التي حاولتم إدخالها بالقوة ولم تستطيعوا.. أقول لكم بالقوة لن تستطيعوا إدخال شيء أو عمل شيء خارج إرادتنا".وطالب مادورو الشعب الكولومبي برفض وإدانة أي محاولة للاعتداء على فنزويلا أو تدخل