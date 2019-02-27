مجلة أمريكية تكشف مقر الاجتماع بين ترامب وكيم

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باتت أنظار العالم اليوم تتجه نحو القمة التاريخية التي ستجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم كونج أون. وبحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، فإن الاجتماعات المقررة بين الزعيمين ستكون في فندق "سوفتيل ليجيند ميتروبول" في قلب العاصمة الفيتنامية. ويعد هذا الفندق من الفنادق التاريخية العريقة حتى تم افتتاحه في عام 1901 في المستعمرة الفرنسية السابقة، وهو ما انعكس على تصميمه الكلاسيكي، ويقع على بعد 160 مترا فقط من دار أوبرا هانوي الشهيرة، وتصل تكلفة الليلة الواحدة بالجناح التاريخي في الفندق نحو 6 آلاف جنيه.

ويحظى هذا الفندق بتاريخ حافل في استقبال السفراء والكتاب ورؤساء الدول والممثلين، ومن أبرز رواد هذا الفندق الممثل الأمريكي الشهير تشارلي شابلن والممثلة جين فوندا.ومن أبرز زواره من قادة العالم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب والرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران وخلفه جاك شيراك.ومع وصول الرئيس ترامب

ويحظى هذا الفندق بتاريخ حافل في استقبال السفراء والكتاب ورؤساء الدول والممثلين، ومن أبرز رواد هذا الفندق الممثل الأمريكي الشهير تشارلي شابلن والممثلة جين فوندا.

ومن أبرز زواره من قادة العالم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب والرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران وخلفه جاك شيراك.

ومع وصول الرئيس ترامب إلى فيتنام، التقى بالرئيس نجوين بو ترونج في القصر الرئاسي، ومن ثم سيلتقي برئيس الحكومة نجوين شوان بوك.

وفي السادسة مساء بالتوقيت المحلي، يلتقي ترامب مع كيم في الفندق وسيعقدان محادثات منفردة يعقبه عشاء في مكان لم يعلن عنه، بحسب المجلة الأمريكية.

وستبدأ المفاوضات رسميا غدا، من المتوقع أن تشهد ضغوطًا من كوريا الشمالية لتخفيف العقوبات الدولية عليها، وبينما ستسعى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الكورية رسميا.

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