الان تتابع ترامب: أخطط لجعل كوريا الشمالية “قوة اقتصادية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون “سيحاولان جاهدين الخروج بنتيجة ما” بشأن نزع السلاح النووي ثم جعل كوريا الشمالية قوة اقتصادية.

جاء تصريح ترامب فيما يستعد هو وكيم لعقد قمتهما الثانية.

وأضاف ترامب في تغريدة أنه يعتقد أن الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية ستساعد في هذا المسعى، ورفض الانتقادات المتعلقة بنواياه بشأن بيونجيانج ووصفها بأنها تقارير خاطئة وتخمينات.