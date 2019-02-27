شجاعة المصريين.. شاب يُنقذ 4 أشخاص لحظة اشتعال النيران بمحطة مصر

كشف فيديو جديد من داخل كاميرا نفق محطة مصر عن شجاعة شاب قام بإنقاذ 4 مواطنين من الحرق باستخدام جركن مياه، عقب إصابتهم في الانفجار الذي وقع صباح اليوم. حتى الآن لم يتم التوصل لهوية الشاب وعن وضعه الصحي وحالته.

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