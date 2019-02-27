صندوق النقد الدولي يرى النمو الاقتصادي في الصومال معجلًا إلى 3.5٪ في عام 2019

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع اقتصاد الصومال بنسبة 3.5 في المائة هذا العام والسنة المقبلة ، مقارنة مع توقعات بنسبة 3.1 في المائة في 2018 ، حيث تنفذ الدولة الواقعة في القرن الإفريقي برنامجاً اقتصادياً يراقبه المقرض.

وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له يوم الاربعاء في بيان أرسل بالبريد الالكتروني "اقتصاد الصومال يتعافى لكن هناك حاجة لمزيد من الجهود لضمان المرونة الاقتصادية والحد من الفقر." "منذ عام 2017 ، انتعش النمو ، وتباطأ التضخم وتقلص العجز التجاري".

وتظهر البيانات حتى نوفمبر 2018 أن العائدات المحلية بلغت 161 مليون دولار ، أو 31 في المائة أعلى من نفس الفترة في عام 2017 ، وأن الوضع المالي الإجمالي كان بفائض بمقدار 8 ملايين دولار ، وفقا لصندوق النقد الدولي. وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أتم صندوق النقد الدولي أول مراجعة لبرنامج اقتصادي مستمر مع الصومال ، وفقا للبيان.