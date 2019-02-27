النائب العانم المصري: تشكيل فريق للتحقيق فى حادث محطة مصر

قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الأربعاء، تشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في حادث حريق قطار إسكندرية القاهرة، داخل رصيف محطة رمسيس والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأمر النائب العام بالوقوف على الأسباب التى أدت إلى الحريق فى القطار .

وفى ذات السياق انتقل منذ قليل، فريق من نيابة الأزبكية، وذلك لمعاينة حادث تصادم جرار قطار برصيف داخل محطة مصر بمنطقة رمسيس، مما تسبب فى نشوب حريق داخل محطة قطارات رمسيس، وسقوط ضحايا ومصابين من بين الركاب والمواطنين المتواجدين داخل المحطة وقت الحادث، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.