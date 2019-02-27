الهند وباكستان تغلقان مجالهما الجوي في ظل تصاعد التوترات بينهما

أغلقت كل من باكستان والهند اليوم الأربعاء، مجالهما الجوي جزئيا، وعلقتا الرحلات التجارية من عدة مطارات، وذلك في ظل استمرار اختراق طائرات كل منهما للمجال الجوى للأخرى.

وقال المتحدث العسكري الباكستاني الميجور جنرال آصف جعفر، إن باكستان أغلقت ما لا يقل عن ثلاثة مطارات تقع في مدن بالقرب من الحدود الهندية.

وقال مسؤولون إن السلطات الهندية علقت الرحلات من مطارات واقعة في منطقة كشمير المتنازع عليها وولاية بنجاب لحين إشعار آخر.