مصدر بالقاهرة: 24 قتيلا و50 مصابا في حادث قطار محطة مصر

قال مصدر بالقاهرة، إن الحريق الذي شب في محطة مصر بعد اصطدام قطار في أحد المباني أسفر عن 24 قتيلا و50 مصابا حتى الآن.

وأمرت هيئة السكة الحديد بإخلاء مباني محطة مصر بالكامل فيما توقفت الحركة لحين السيطرة على الحريق.

وقال مصدر إن الحادث تسبب في انهيار أجزاء من أحد المبانى وأثار حالة من الذعر بالمحطة الرئيسية، موضحاً أن القطار كان خارجا من ورشة الصيانة ودخل مسرعا واصطدم في أحد المباني بالسكك الحديدية؛ ما أدى إلى اشتعال القطار.