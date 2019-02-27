مصدر: 7 وفيات في اصطدام قطار برصيف في محطة مصر بالقاهرة

أفاد مصدر طبي بالقاهرة، بسقوط عدد من الضحايا جراء اصطدام قطار برصيف في محطة مصر أدى إلى نشوب حريق هائل بالمحطة، وتوقف حركة القطارات بها.
وقال المصدر الطبي، إن 7 على الأقل توفوا جراء الحادث ونشوب الحريق، فضلاً عن عشرات الإصابات حتى الآن، مُشيراً إلى أن سيارات الإسعاف تتواجد بكثافة لنقل المصابين إلى المستشفيات.
وكان نشب حريق منذ قليل، داخل محطة رمسيس بالقاهرة، حيث اشتعلت النيران داخل محطة مصر على أحد الأرصفة بعد اصطدام قطار برصيف.
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