فرحة الموظفين.. صرف رواتب القطاع الحكومى بالحديدة

هذا وعكست مواقع وصفحات التواصل الإجتماعي بآلاف المنشورات والتغريدات التي تعكس حجم الاحتفال والفرح الذي غمر ابناء الحديدة الذين اعتبروا عودة المرتبات بارقة أمل لعودة ما تبقى من محافظتهم إلى الدولة والشرعية.
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