فرحة الموظفين.. صرف رواتب القطاع الحكومى بالحديدة

سادت حالة من الفرحة في اوساط الموظفيين الحكوميين وللكادر الوظيفي في محافظة الحديدة بمن فيهم أبناء المديريات الواقعة تحت سيطرة المليشيات ، بعد باستلام مرتباتهم لشهري يناير وفبراير بتوجيه من حكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

وعبّر أبناء الحديدة عن فرحتهم الغامرة بإطلاق مرتباتهم التي كان الحوثيون قد أوقفوها لأكثر من عامين، حيث عادت الحركة في شوارع وأسواق مدينة الحديدة بعد ساعات قليلة من بدء صرفالمرتبات.

مبشرة بعودة الحياة في ارجاء المحافطة ، بعد مرور خمس سنوات من الحرمان والنهب والسلب التي مارستها مليشيات الحوثي بحق ابناء الحديدة .

هذا وعكست مواقع وصفحات التواصل الإجتماعي بآلاف المنشورات والتغريدات التي تعكس حجم الاحتفال والفرح الذي غمر ابناء الحديدة الذين اعتبروا عودة المرتبات بارقة أمل لعودة ما تبقى من محافظتهم إلى الدولة والشرعية.