إخواني يكشف شركات قطرية وتركية تدير الملف الإعلامي للإخوان

كشف قيادي إخواني سابق، الشركات القطرية والتركية والتي تدير الملف الإعلامي لجماعة الإخوان المحظورة .

وقال أحمد بان وهو خبير بشؤون الجماعات الإرهابية، أن التنظيم الدولي للإخوان، استطاع خلال الفترة الماضية التعاقد مع 7 شركات علاقات عامة قطرية وتركية وأمريكية، لإدارة الملف الإعلامي للتنظيم بتكلفة تزيد على مليار دولار سنويا.

وأضاف أحمد بان ل«الخليج»، إن تلك الشركات يعمل بها أعداد كبيرة من الإعلاميين ، الذين يرتبطون بوسائل إعلامية ومواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمارسون مهامهم في خدمة الجماعة من خلال هذه الأدوات.

وأوضح أن تلك الشركات تعمل على تشويه صورة مصر، وادعائها كذبا أن السلطات المصرية تمارس الاضطهاد والتعذيب لعناصر الجماعة، مشيراً إلى أن تلك الوسائل الإعلامية تتجاهل العمليات الإرهابية للجماعة في مصر، وتتجاهل أحكام القضاء، لكنها تركز على أحكام الإعدام، كما حدث في قضية استشهاد النائب العام السابق هشام بركات، حيث اكتفت بإبراز أحكام القضاء النهائية للحادث الإجرامي.

وقال،إن تلك الشركات تسعى إلى تغييب الحقائق، وبث الفتن، بهدف ضرب الضمير الجمعي المصري.