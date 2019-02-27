كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مدن هندية ترفع درجة التأهب القصوى بسبب التصعيد مع باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمّ وضع 7 مدن في الهند، في حالة تأهب قصوى بسبب ما زعمته "الهجمات الإرهابية المحتملة" بعد أن قصفت الطائرات الهندية معسكرات للمتشددين في باكستان أمس، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم.

كما ينطبق التنبيه على دلهي ومومباي و5 مدن أخرى خلال الـ 72 ساعة القادمة، وفقاً لما ذكرت ذلك صحيفة التايمز الهندية استنادا إلى مصادر حكومية، وقد تم إبلاغ قوات مكافحة الإرهاب بالمدن ذات الصلة.

وقالت باكستان إنها أسقطت طائرات هندية وأسرت طيارين هنديين، كما دعت وزارة الخارجية الصينية، كلا من الهند وباكستان لممارسة ضبط النفس.

وأمس زعم وزير الخارجية الهندي فيجاي جوخالي أن "أعداداً كبيرة" من المسلحين قتلوا خلال الهجمات الجوية ضد معسكراً للمتمردين فى كشمير الباكستانية، والتى تم تنفيذها ردا على التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 40 من الجنود شبه العسكريين في كشمير في وقت سابق من هذا الشهر.

وتم تعزيز أمن إضافي إلى المنشآت النووية والعسكرية عبر شمال وغرب الهند.

وحظرت ولاية راجستان الهندية، الواقعة على الحدود مع باكستان، المدنيين من السفر على مسافة 5 كيلومترات من الحدود الدولية بين الساعة السادسة مساء والسابعة صباحاً وحتى أوائل أبريل.

وفي ولاية هندية أخرى إلى جوار باكستان، جوجارات، أمر خفر السواحل بالسفن بالانتقال من الحدود البحرية الدولية.

وحذرت طالبان من أن المواجهات المستمرة بين الهند وباكستان ستؤثر على عملية السلام الأفغانية وأمرت الهند بوقف أي عمل عسكري آخر.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث بإسم طالبان، إن استمرار هذا الصراع سيؤثر على عملية السلام في أفغانستان.