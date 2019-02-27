كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تنشر قائمة مواقع أمريكية "يمكن استهدافها بدقائق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر التلفزيون الرسمي الروسي قائمة بمواقع ومنشآت أمريكية عسكرية زعم أنه يمكن لموسكو أن تستهدفها في حالة اتخاذ قرار بتوجيه ضربة نووية.

وأفاد التقرير بأن صاروخاً سرعته تفوق سرعة الصوت تطوره روسيا سيكون قادرا على ضرب هذه الأهداف في أقل من 5 دقائق.

وشملت الأهداف وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون والمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

ومع تصاعد التوتر بشأن مخاوف موسكو من نشر واشنطن صواريخ نووية متوسطة المدى في أوروبا، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قد يضطر لنشر صواريخ نووية على متن غواصات قرب المياه الإقليمية للولايات المتحدة.