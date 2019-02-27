كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خان" يجتمع مع قادة نوويين بعد التوترات مع الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عقد اجتماع طارئ لقادة الجيش المسئولين عن الترسانة النووية للبلاد مع تصاعد التوتر مع الهند إلى البلدين على شفا حرب كارثية.

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم، جاء هذا في الوقت الذي أصر فيه المتحدث العسكري الرئيسي في البلاد على أن باكستان ليس لديها "خيار" سوى الرد على هجوم الهند على أراضيها من خلال سلسلة من الضربات الجوية التي أطلقت في وقت سابق اليوم ، لكنه قال إنه لا يريد تصعيد الموقف أكثر.

ودعا خان إلى عقد جلسة برلمانية طارئة، واجتمع مع لجنة الأمن القومي الباكستاني، التي تضم كبار المسؤولين بمن فيهم قائد الجيش قمر جاويد باجوا، وقال متحدث باسم الحكومة، إن اجتماعا للسلطات القيادية والمراقبة التي تقرر بشأن استخدام الأسلحة النووية اجتمع يوم الاأبعاء مضيفا "كلكم تعلمون ماذا يعني ذلك."

وجاء هذا التحرك بعد يوم من إصدار سردار مسعود خان، رئيس منطقة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، تحذيرا شديدا بشأن الوضع المتدهور بسرعة.

وقال لقناة الجزيرة: "أعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تتقدم وتتوسط في السلام وتمنع الحرب، وهو أقل ما يمكن أن تفعله، "كلتا الدولتين مسلحتان نوويتان ويمكن لأي صراع صغير أن يتصاعد إلى العتبة النووية.