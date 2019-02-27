كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو": أخشى الأشخاص السيئين حول "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محاط بمسؤولين "سيئين" يقدمون النصح له خلال الأزمة السياسية والإنسانية المستمرة في فنزويلا.

وأضاف "مادورو"، لشبكة ABC News في مقابلة حصرية: "أخشى الأشخاص الذين حوله، أعتقد أن هؤلاء الناس المحيطين بالرئيس ترامب ويقدمون له المشورة بشأن السياسات الفنزويلية سيئين".

وحسب صحيفة "ذا هِل"، قال "مادورو": "أعتقد أنه في مرحلة ما، سيتعين على الرئيس ترامب أن يقول: توقفوا، توقفوا، يجب أن نرى ما يحدث مع فنزويلا، وأن يغير من سياساته."

تأتي هذه التصريحات، بعد يوم من قيام إدارة "ترامب" بتشديد العقوبات للضغط على "مادورو" لمغادرة البلاد والسماح لخوان جوايدو زعيم المعارضة الذي تعترف به الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى به كرئيس مؤقت لفنزويلا بالاستيلاء على السلطة.

وأعلن "مادورو قائمة المسؤولين الذين يقدمون نصائح خاطئة لـ"ترامب"؛ كما يلي: "مستشار الأمن القومي جون بولتون، وإليوت أبرامز، الشخص المسؤول عن وزارة الخارجية في فنزويلا، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق ووزير الخارجية مايك بومبيو، ونائب الرئيس مايك بينس."

وقال، إنه يخشى جون بولتون، لأنه متطرف وخبير في الحرب الباردة، وإليوت أبرامز، لأنه كاذب قام بتهريب الأسلحة والمخدرات في أمريكا الوسطى والعالم وجلب الحرب إلى الولايات المتحدة، مضيفًا: "أخشى مايك بومبيو، أحد عملاء الـ CIA، لأن لديه مخطط قديم من الذكاء من الحرب الباردة. أخشى مايك بنس لأنه رجل لا يعرف السياسة العالمية، غير مدرك لسياسة أمريكا اللاتينية".