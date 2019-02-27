بعد شغب “ديربي الشرق”..مولودية وجدة يستضيف الوداد بهذا الملعب

تأكد رسمياً إقامة مباراة مولودية وجدة وضيفه الوداد الرياضي،غداً الخميس، بالملعب البلدي للمدينة، بعد الأضرار التي تعرض لها الملعب الشرفي بوجدة، بعد ديربي الشرق الأخير أمام نهضة بركان.

وحسب البرنامج الذي كشفت عنه العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، فإن مباراة الوداد الرياضي و المولودية الوجدية ستقام بالملعب البلدي، وبدون جمهور، بالنظر إلى العقوبات المسلطة على سندباد الشرق، بخوض المباريات الخمسة المقبلة بدون جمهور، بعد الأحداث اللارياضية التي سجلها الديربي الأخير أمام نهضة بركان.

وستنطق مباراة الطرفين على الساعة الثالثة زوالا، وهو اللقاء المندرج في إطار الأسبوع 20 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

يشار، إلى أن الوداد الرياضي، بقيادة التونسي فوزي البنزرتي، لازال يتزعم ترتيب البطولة الوطنية برصيد 42 نقطة، متبوعاً بالرجاء الرياضي (28 نقطة)، ثم إتحاد طنجة ومولودية وجدة (27 نقطة).