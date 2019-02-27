أكاديمية طنجة تطالب ورثة أستاذ متعاقد توفي بإرجاع مبالغ مالية لأنه انقطع عن عمله

وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مراسلة إلى ورثة أحد الأساتذة المتعاقدين الذي توفي الصيف الماضي، طالبتهم بإرجاع مبالغ مالية حولت لهم بمبرر أن “الأستاذ المتوفي” قد انقطع عن عمله.

وتشير المراسلة التي تم تداولها على مواقع التواصل الجتماعي، والمؤرخة بتاريخ 18 أكتوبر 2018 إلى أن الأستاذ المتوفي، قد تم التعاقد معه في منصب أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي بتاريخ 2019/09/06 ، لتعتبر أنه قد “انقطع” عن عمله بتاريخ 2018/06/11، مضيفة بأن ذلك يترتب عنه إيقاف أجرته.

وتطالب الأكاديمية حسب الوثيقة ورثة الأستاذ المتوفي المقيمين بمدينة تطوان، بإرجاع المبالغ المحولة لهم، والتي حددها في 3432 درهما، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما بحسب المراسلة، لفائدة الحساب البنكي للأكاديمية.

وأثارت المراسلة استياءا عارما في مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما رأى فيها معلقون عدم احترام لظروف عائلة الأستاذ المتوفي، خصوصا وأن المبلغ لا يستحق، حسب بعضهم.