التماس ضد توسعة الكسارة المجاورة لقرية طرعان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استمعت هيئة قضاة المحكمة العليا، صباح الأربعاء، لأكثر من ساعتين، لالتماس مجلس محلي طرعان حول المخطط الذي أقر توسعة الكسارة، والمطالبة بتغيير شروط عملها، للحد من تأثيراتها المختلفة على قرية طرعان والأهالي.

وعقدت الجلسة بمشاركة رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وحضور عدد من أعضاء وموظفي المجلس والأهالي.

وقال رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، بعد انتهاء الجلسة: "بشكل عام كانت أجواء الجلسة إيجابية، حيث وقعت مرافعة المجلس المحلي على آذانٍ صاغية. لم يصدر قرار نهائي عن المحكمة، لكننا نتوقع قرارًا إيجابيًا قريبًا".

وأكد أنه لن يوفر أي مجهود من شأنه تحسين الظروف البيئية والصحية لسكان القرية عامة، وأهالي الحي الشرقي خاصة، وجميع من يعاني من تأثيرات الكسارة المختلفة.