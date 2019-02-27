وقفة دعم وإسناد للأسير الطوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات في وقفة دعم وإسناد للأسير الشيخ صياح الطوري (68 عاما) قبالة سجن الرملة اليوم، الأربعاء.

ورفع المشاركون صور الأسير الطوري ورددوا هتافات داعمة له ومنددة باعتقاله.

ودعت للوقفة عائلة الطوري ولجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ضمن سلسلة خطوات إسناد لشيخ العراقيب ورفضا لما تتعرض له القرية من جرائم هدم وتشريد.

وأكد نجل الأسير، عزيز صياح الطوري، على مواصلة النضال ورفض مخططات التشريد والتصدي لجرافات الهدم وبناء القرية في كل مرة تهدمها السلطات الإسرائيلية التي هدمت العراقيب 140 مرة.