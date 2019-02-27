القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات في وقفة دعم وإسناد للأسير الشيخ صياح الطوري (68 عاما) قبالة سجن الرملة اليوم، الأربعاء.
ورفع المشاركون صور الأسير الطوري ورددوا هتافات داعمة له ومنددة باعتقاله.
ودعت للوقفة عائلة الطوري ولجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ضمن سلسلة خطوات إسناد لشيخ العراقيب ورفضا لما تتعرض له القرية من جرائم هدم وتشريد.
وأكد نجل الأسير، عزيز صياح الطوري، على مواصلة النضال ورفض مخططات التشريد والتصدي لجرافات الهدم وبناء القرية في كل مرة تهدمها السلطات الإسرائيلية التي هدمت العراقيب 140 مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة دعم وإسناد للأسير الطوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.