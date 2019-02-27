أول ذاكرة صغيرة في العالم بسعة 1 تيرابايت

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:50 مساءً, 27 فبراير 2019 م

المناطق - وكالات

استعرضت شركتا “Micron” و”Western Digital” في برشلونة أخيرا، أول بطاقة ذاكرة خارجية صغيرة من نوع “microSDXC” بسعة 1 تيرابايت. وقال المتحدث باسم الشركتين خلال استعراض بطاقة “SanDisk” في معرض “MWC-2019″، إن هذه البطاقة هي الأسرع من بين بطاقات الذاكرة الصغيرة المطروحة حاليا، فسرعة قراءة البيانات فيها تصل إلى 160 ميجابايت في الثانية، بحسب “روسيا اليوم”.

وتتميز “SanDisk” بمقاومتها للماء والغبار، وقدرتها على تحمل التفاوت الكبير في درجات الحرارة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في مختلف الأجهزة الإلكترونية كالهواتف والكاميرات. ومن المتوقع أن يزيد سعر هذه البطاقة عن 400 دولار، فيما سيكون سعر النسخة الرخيصة منها بسعة 512 جيجابايت، نحو 200 دولار.