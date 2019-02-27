باكستان تقاطع مؤتمر التعاون الإسلامي بسبب الهند

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قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الأربعاء: إنه "لن يحضر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده الشهر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة حال مشاركة وزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج به". وأضاف قريشي أنه ليس لديه أي تحفظات على منظمة المؤتمر الإسلامي أو أي دولة إسلامية أخرى، ولكنه يتحفظ على حضور وزيرة الشئون الخارجية الهندية للاجتماع، مؤكدًا أنه في حال مشاركتها فإنه لن يحضر في ظل الظروف الحالية. وقد تم دعوة الوزيرة الهندي كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للاجتماع المقرر انعقاده في أبو ظبي الشهر المقبل.
تأتي هذه التصريحات بعد مرور يوم واحد على استهداف القوات الهندية لمعسكرات داخل باكستان تابعة لجماعة متشددة عبر خط المراقبة الحدودي مع باكستان، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.وأكد وزير الخارجية فيجاي جوخال أن هذه الضربات الاستباقية كانت ضرورية لمواجهة الخطر الوشيك، موضحا أنه تم القضاء على أعداد
تأتي هذه التصريحات بعد مرور يوم واحد على استهداف القوات الهندية لمعسكرات داخل باكستان تابعة لجماعة متشددة عبر خط المراقبة الحدودي مع باكستان، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وأكد وزير الخارجية فيجاي جوخال أن هذه الضربات الاستباقية كانت ضرورية لمواجهة الخطر الوشيك، موضحا أنه تم القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين ومدربي الجماعة وكبار قادتها خلال هذه الغارات الجوية.
من جانبها ردت باكستان على الغارة الهندية، بإسقاط مقاتلتين فوق كشمير، ما أسفر عن مقتل طيارين ومدني وسط تصاعد للتوترات مع باكستان المجاورة، فيما دعت دول عديدة نيودلهي وإسلام أباد إلى ضبط النفس.
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