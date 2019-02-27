الان تتابع باكستان تغلق مجالها الجوي وسط تصاعد التوتر مع الهند والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسلام اباد -الخليج 365: أغلقت باكستان مجالها الجوي “حتى إشعار آخر” كما أفادت هيئة الطيران المدني بعدما أعلنت اسلام اباد عن اسقاط طائرتين لسلاح الجو الهندي. وقالت هيئة الطيران على تويتر “لقد تم اغلاق المجال الجوي رسميا حتى إشعار آخر”. واوضح ناطق باسم الجيش الباكستاني ان هذا القرار اتخذ “بسبب الظروف”.

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