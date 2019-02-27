رئيس الوزراء ووزيرة التضامن يصلان محطة مصر لمتابعة حريق أحد القطارات

اليوم السابع - كتبت ــ هند مختار



وصل منذ قليل، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن لمحطة مصر لمتابعة حريق أحد القطارات بالمحطة بعد اصطدامه بالرصيف.

كما وجه رئيس الوزراء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين علي الفور.