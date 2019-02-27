مادورو للولايات المتحدة وحلفائها: ارفعوا أيديكم عن فنزويلا

طالب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة وحلفاءها برفع أيديهم عن بلاده، مشبرا الى انه "في 23 شباط حاولوا استفزاز فنزويلا وإدخال عصابات، لكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا".

وفي كلمة له في ختام القمة العالمية للشعوب للتضامن مع فنزويلا كشف مادورو أن "المجرمين على الحدود الكولومبية يصنعون قنابل المولوتوف ويرمونها على الحرس الوطني الرئاسي تحت نظر الشرطة الوطنية الكولومبية، وهذا نعتبره اعتداء دوليا، وبهذه اللحظات وزير خارجيتنا يدين ذلك في مجلس الأمن الدولي".

وتوجه مادورو إلى الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه قائلا: "المجرمين الذين أرسلتهم هم من أحرقوا شاحنات المساعدات، التي حاولتم إدخالها بالقوة ولم تستطيعوا، أقول لكم بالقوة لن تستطيعوا إدخال شيء أو عمل شيء خارج إرادتنا".