شرطة إسرائيل اعتقلت 25 مواطنا فلسطينيا شرقي القدس بينهم المحافظ عدنان غيث

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 25 مواطنًا فلسطينيًّا شرقي القدس.
وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أنّ "القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينتي الخليل والقدس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتّشتها واعتقلت الفلسطينيين المذكورين، بينهم محافظ القدس عدنان غيث بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان".
وكان غيث طالب المجتمع الدولى أمس بالتدخل الفوري لوقف تامخطّطات الإسرائيلية الخطيرة وحماية الشعب الفلسطيني ومقدّساته.
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