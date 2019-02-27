ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "الجهات المختصة عثرت على 8 أطنان من مادة الـ"سيفور" شديدة الإنفجار من مخلّفات المسلحين في المنطقة الجنوبية".

كانت هذه تفاصيل خبر "سانا": العثور على 8 أطنان من مادة السيفور شديدة الإنفجار بالمنطقة الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.