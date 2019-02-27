توقيف 4 مروجي مخدرات في محلة أوتوستراد المتن السريع والصياد وضبط كمية منها

ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 25 شباط 2019 وفي محلة اوتوستراد المتن السريع/ مفرق بيت مسك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، اشتبهت دورية من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية، بسيارة نوع "كيا سيراتو" لون أسود بداخلها شخصين".

وبيّنت في بلاغ، أنّ "لدى محاولة العناصر توقيف من في السيّارة، حاولا الفرار فعمدت الدورية إلى إطلاق أعيرة نارية عدّة في الهواء تحذيرًا، وتمكّنت من توقيفهما، وهما اللبنانيان: "س. ح." مواليد عام 1983 و"م. ح." مواليد عام 1986، بجرم ترويج مخدرات".

وأوضحت المديرية "أنّها ضبطت بحوزتهما 47 ظرفًا بداخلها مادة الكوكايين وباز الكوكايين وهاتف خلوي، إضافة الى ضبط السيارة"، منوّهةً إلى أنّه "تبيّن أنّ "م. ح." مطلوب للقضاء بموجب قرار جزائي ومذكرتي توقيف والقاء قبض بجرائم: سلب، سرقة، سكر ظاهر".

كما كشفت أنّ "بالتاريخ ذاته وفي محلة الصياد، تمّ الاشتباه أيضًا بسيارة نوع "كيا بيكانتو" لون جردوني، فتمّ ضبطها وتوقيف من بداخلها وهما اللبنانيان: "ن. ع." من مواليد عام 1993 و"ع. ح." مواليد عام 1982، بجرم ترويج مخدرات، وضُبط بحوزتهما 43 ظرفًا بداخلها مادة الكوكايين وباز الكوكايين وهاتف خلوي".

وأفادت بأنّ "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".