الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق مختلفة أمس

أعنلت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي خرقتا بتاريخ 26 شباط 2019 الساعة 10:15، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش وصولًا حتّى بلدة شكا، ونفّذتا طيرانًا دائريًا فوق مختلف المناطق اللبنانية، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 11:30 من فوق بلدة علما الشعب".
وذكرت في بيان، أنّ "طائرة استطلاع مماثلة خرقت بتاريخ 26 شباط 2019 الساعة 9:25، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق البقاع الغربي، الشوف والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18:55 من فوق بلدة الناقورة".
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