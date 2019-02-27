السفير البابوي:على كاريتاس ان تتحرك بطريقة مهنية وأن تبقى على علم بدورها الروحي

أشار السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتيري في كلمة له في مؤتمر خدمة الخير العام في اطار بيئة تعددية إلى انه "لشرف كبير لي أن أنقل تحيات وصلاة البابا فرنسيس، عنوان هذا المؤتمر هو عنوان يمثل تحدّي فحضور الكنيسة الكاثوليكية في منطقة الشرق الاوسط تعود لزمن بعيد، وهذا الحضور يعاني من صعوبات كثيرة".
ولفت إلى ان "المجتماعات المسيحية تعاني بمناطق كانت فيها منذ قرون وحضور ونشاط كاريتاس يعكس الاختلافات والتميزات، وكاريتاس هذه المنظمة الخيرية عليها ان تواجه وقائع جديدة وأن تتابع مهمتها في خدمة الانستانية، وهذه المنظمة هي للتعبير عن حب ومحبة الكنيسة تجاه كل الاشخاص المحتاجين من دون أي تمييز". وأضاف "على كاريتاس ان تتحرك بطريقة مهنية وأن تبقى على علم بدورها الروحي".
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