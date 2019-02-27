مكاري للسيد حسن: لبنانيون كثر أبكاهم النظامان السوري والايراني

رد نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري على الامين العام لحزب الله السيد نصرالله الذي قال إن عينيه دمعتا لصورة مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد، قائلا: "يا سيّد حسن: لبنانيون كثر أبكاهم النظامان المتعانقان: أهالي الشهداء الذين سقطوا بالراجمات والتفجيرات والاغتيالات، والمعتقلون في سجون المخابرات، والناس الذين دمرت حياتهم حروب الأجندات الاقليمية. هذه صور بشعة وحدها تستحق دموع الألم".

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