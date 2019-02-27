أكّد وزير الشؤون الإجتماعية ريشارد قيوميجيان، بموضوع إقفال مركز "ميريم" التابع لمؤسسة "الكفاءات" والمعني برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، "أنّنا أمام أزمة اجتماعية كبيرة في البلد. وزارة الشؤون الإجتماعية لا يمكنها لوحدها أن تتحمّل المسؤولية، وعلى الحكومة إعطاء الوزارة مزيدًا من المال لمواجهة الأعباء والتحديات".
وأوضح في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، أنّ "الوزارة ليس لديها مراكز خاصة بها تُعنى بالاحتياجات الخاصة التقدّمة، فالحالات الموجودة في المركز كانت أوضاعها خاصة جدًّا". وبيّن أنّ "مؤسسة "الكفاءات" وتحديدًا مركز "مريم" لم يعد بإمكانه تحمّل التكاليف، وبعد قرار الإقفال قامت الوزارة بتوزيع الأشخاص على مراكز أُخرى".
ولفت قيوميجيان إلى أنّه "تمّ توزيع 80 إلى 90 بالمئة من الحالات. أمّا بالنسبة إلى الأهل، فهم يفضّلون أن يبقى أولادهم في مركز متقدّم ومتخصّص"، منوّهًا إلى أنّ "المراكز الأُخرى هي مراكز رعاية أيضًا وبعضها مستشفيات، لكن توقّعات الأهل عالية قليلًا، ولا حلّ آخر أمامنا في الوقت الحالي".
وكشف "أنّني سأطالب الحكومة بإعطاء أولوية للوزارة الّتي هي بحاجة إلى ذخيرة، وإلى دعم المراكز المتخصّصة"، مؤكّدًا "وجوب أن نكون إلى جانب مراكز الرعاية وندعهما لتقديم الخدمات". وأشار إلى أنّ "هناك مراكز موجودة، ولسنا بحاجة إلى بناء مستشفيات ومؤسسات جديدة، ونطلب دعمها ماليًّا بالشكل المطلوب".
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: نحن أمام أزمة اجتماعية ويجب زيادة التمويل لوزارة الشؤون ومراكز الرعاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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