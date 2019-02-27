الامن العام يؤمن غدا العودة الطوعية لحوالي 1300 نازح سوري من مناطق مختلفة

اشارت المديرية العامة للأمن العام في بيان الى انها ستقوم بتأمين العودة الطوعية لحوالي ألف وثلاثمائة نازح سوري من مناطق مختلفة في لبنان الى سوريا عبر مراكز المصنع والعبودية والقاع الحدودية وذلك يوم الخميس الواقع فيه 28/02/2019 اعتباراً من الساعة 6:00 صباحاً في نقاط التجمع التالية: - طرابلس : محلة المعرض - العبودية: ساحة المركز - النبطية : مركز كامل جابر الثقافي - صيدا: الملعب البلدي - الاولي - شبعا : النادي - حي البيادر - برج حمود : الملعب البلدي - المصنع : ساحة المغادرة - القاع : ساحة المغادرة

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