وزير الاتصالات يبحث مع "إل جي" رغبتها في المشاركة بصناعة التابلت المدرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علاء الدين:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع موريس لي رئيس قسم المحمول والحاسب اللوحي بشركة "إل جي" العالمية؛ الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات، والنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي.

كما بحث الجانبان سبل زيادة استثمارات الشركة في السوق المصري في ظل رغبة الشركة العالمية في المشاركة في صناعة الحاسب اللوحي "التابلت" المقرر استخدامه في المدارس في إطار تطوير منظومة التعليم المدرسي باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال زيادة المكون المحلي في المنتج بنسبة لا تقل عن 50%.

ويأتي اللقاء في إطار مشاركة وزير الاتصالات في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في مدينة برشلونة الإسبانية حاليا.

وناقش الوزير أيضا مع خوسيه ماريا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فليكسترون العالمية، توسع الشركة في أعمالها بمصر من خلال مضاعفة حجم أعمال مركز الشركة العالمية في مصر بمجال البرمجيات والنظم المدمجة، وزيادة أعداد العاملين بالشركة، ودراسة توسع الشركة في مجال تصنيع الإلكترونيات.

كما عقد طلعت لقاءً مع فيل دافيس رئيس مجلس إدارة شركة إتش بي آي العالمية؛ بحثا خلاله فرص التعاون مع الشركة لإنشاء مركز لنقل المعرفة الرقمية في مصر بمجال التكنولوجيات البازغة ومنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين.

واستعرض الجانبان أيضا المقومات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وناقشا إمكانية إنشاء مركز لخدمات الدعم الفني للشركة في مصر لخدمة عملاءها في منطقة الخليج وبلاد الشام.

كما اجتمع طلعت مع وفد من شركة لينوفو العالمية برئاسة ياو لي نائب رئيس الشركة العالمية لشؤون الحاسب اللوحي والأجهزة الذكية.

وتم خلال اللقاء مناقشة فرص استثمار الشركة في مصر بمجال تصنيع الأجهزة اللوحية والمحمول خاصة مع الطلب المتزايد في العديد من المجالات ومنها التعليم.

واستعرض الوزير فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، والتوسع في إنشاء المدن الذكية ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي تتطلب إمداداً هائلاً من الأجهزة الإلكترونية.

ومن بين هذه الأجهزة الإلكترونية مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT)، والخوادم، وأجهزة وأنظمة التحكم والمراقبة، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومعدات الشبكات، والأجهزة اللوحية.

كما التقى الوزير مع ماتس جراند المدير العام وعضو مجلس الإدارة لمنظمة "جي إس إم إيه" الدولية والوفد المرافق له؛ حيث بحثا مقترح مصر استضافة فعاليات مؤتمر "موبايل 360" خلال عام 2020-2021؛ الذي تنظمه رابطة جي إس إم العالمية.

ويعد هذا المؤتمر منصة دولية لمناقشة القضايا الخاصة بصناعة الهاتف المحمول على مستوى العالم، ويشارك فيه عدد كبير من صناع القرار وكبار المسئولين التنفيذيين في هذه الصناعة على مستوى العالم، بحسب البيان.