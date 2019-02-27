كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تنفي إسقاط باكستان طائرتين تابعتين لها وأسر طيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت الهند اليوم الأربعاء، إسقاط باكستان لمقاتلتين تابعتين لها، ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن مصادر القول إن باكستان لم تسقط أي مقاتلات هندية، كما أكدت سلامة جميع الطيارين.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن اليوم أن القوات الجوية الباكستانية أسقطت مقاتلتين هنديتين، كما تم أسر طياراً.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال آصف جعفر إن "طائرات هندية تجاوزت خط السيطرة، وقامت القوات الباكستانية بإسقاط اثنتين منها"، وأضاف أن "إحدى الطائرتين سقطت في الجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير، في حين أن الأخرى سقطت في الجزء الذي تسيطر عليه الهند".

وأشار إلى تمكن القوات على الأرض ن أسر طيار، في حين ما زالا اثنين آخرين في المنطقة.