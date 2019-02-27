كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. انطلاق اجتماعات المجلس الأعلى والأمانة العامة "للأطباء العرب" بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب اجتماعها الدورى برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب والدكتور عبدالعظيم كبلو رئيس المجلس الأعلى للاتحاد وبحضور الأمناء المساعدون وممثلى النقابات والجمعيات الطبية بالدول الأعضاء باستضافة من نقابة أطباء لبنان – طرابلس وبرعاية كريمة من السيد رفيق الحريرى رئيس الوزراء بالحكومة اللبنانية.

وتعقد اجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب على هامش المؤتمر العلمى الرابع والأربعون لاتحاد الأطباء العرب فى الفترة من 28 فبراير وحتى 2 مارس 2019م تحت عنوان "نحو نظام رعاية صحية آمن" ويناقش المؤتمر عدد من الموضوعات على رأسها سلامة المرضى والمبادئ الأساسية لرعاية المريض والرعاية الصحية للأم والطفل بالإضافة الى سياسة استخدام المضادات الحيوية والجديد فى علاج سرطان الدم والسمنة المفرطة.

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أسامة رسلان الأمين العام للاتحاد خلال الإجتماع تقارير اللجان التنفيذية بالاتحاد خلال العام 2018م بالإضافة الى مناقشة أنشطة وفعاليات اللجان والمراكز التابعة للاتحاد وأبرزها دور المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة فى تنمية الكوادر الطبية بالوطن العربى ودور قطاع الإغاثة والتنمية فى تقديم المساعدات الطبية والإنسانية فى مختلف المناطق المنكوبة خاصة فى الصومال وبورما واليمن، كما سيتم استعراض أنشطة كل من المركز العربى للتوعية الصحية والمركز العربى لمكافحة العمى ومراكز معاك لرعاية ذوى الإحتياجات الخاصة.