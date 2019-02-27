كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تحذر فنزويلا: هذا القرار سيكون الأخير لـ"مادورو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّر مسؤول أمريكي كبير، من أنه إذا ما أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمراً بالقبض على زعيم المعارضة خوان جوايدو، فسيكون ذلك أخر وأسوأ قرار له.

ووفقاً لشبكة "هسبان تى فى"، تحدث المسؤول الأمريكي الكبير، شريطة عدم الكشف عن هويته، أمام الصحفيين المعارضين من فنزويلا، محذراً مادورو منتوقيف أو الإضرار بجوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، الذى أعلن نقسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، فى تحد لمادورو، ووسط اعتراف الغرب.

وأضاف المسؤول أنه "سيكون من غير المسؤول أن تستبعد حكومة الولايات المتحدة استخدام القوات العسكرية" ضد حكومة كاراكاس.