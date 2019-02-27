كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعتقل محافظ القدس وأكثر من 20 فلسطينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، محافظ القدس عدنان غيث، و21 فلسطينيا، خلال حملة مداهمات واسعة في مدينة القدس المحتلة.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود لوكالة وفا إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل المحافظ غيث واعتقلته، واقتادته إلى مركز شرطة "المسكوبية".

وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينيا من العيسوية، بينهم مدحت ديبه، وهو من أبرز المحامين الذين ترافعوا في قضية "باب الرحمة".

وأتت الاعتقالات على خلفية الأحداث التي تشهدها البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة عقب فتح مصلى باب الرحمة، الجمعة الماضية، بعد إغلاق استمر 16 عاما، إذ اعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 100 مقدسي فيما أبعد 120 عن المسجد الأقصى.

يذكر أن إسرائيل كانت قد منعت غيث من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، وذلك بموجب أمر عسكري صدر عقب اعتقاله عدة مرات منذ شهر أكتوبر الماضي.

وكانت إسرائيل قد أبعدت مطلع الأسبوع الجاري عددا من المقدسيين عن الأقصى، في مقدمتهم رئيس مجلس الأوقاف عبد العظيم سلهب، ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف ناجح بكيرات، ومدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس على خلفية فتح مصلى باب الرحمة يوم الجمعة الفائت.