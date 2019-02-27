كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يؤجل زيارته لروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، زيارته إلى موسكو، مساءالثلاثاء، حيث كان من المقرر أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بسبب الأزمة في حملته الانتخابية بعد أن قام أعضاء بالحملة، الذين تم تعليقهم الآن، بنشر فيديو لاستخدام مقبرة عسكرية كخلفية للحملة، مما أزعج عائلات الجنود القتلى، وتمت إزالة الفيديو.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، ألغى نتنياهو، أيضاً اجتماعًا مع الجالية اليهودية في موسكو، كما سيعود أيضا يوم الخميس بدلا من يوم الجمعة كما كان مقررا في الأصل، وتقول المصادر إن نتنياهو يتمنى أن يعد نفسه قبل إصدار النائب العام للتوصيات في القضايا المرفوعة ضده.



