مدرب الرجاء يكشف عن قائمته لمباراة “الكلاسيكو” أمام الجيش الملكي

كشف باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي، عن قائمة 20 لاعباً لمباراة، اليوم الأربعاء، أمام الجيش الملكي، برسم مؤجل الأسبوع 19 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي ستقام على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وسيفتد الرجاء الرياضي في مباراة اليوم، جهود أبرز لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة، ويتعلق الأمر بكل من الليبي سند الورفلي، الذي لازال وضعه يثير الغموض داخل القلعة الخضراء، إضافة إلى إلياس الحداد، الذي أصيب في المباراة الأخيرة القارية أمان نهضة بركان، ثم كل من عمر بوطيب، ومحمود بنحليب، وإبراهيما نياسي، وعبد الجليل جبيرة.

وسيكون النسور الخضر أمام فرصة العودة إلى سكة الانتصارات عبر بوابة “الكلاسيكو” الذي يحظى بخصوصية لدى الجماهير المغربية، بعد النكسات الأخيرة للمجموعة قارياً والظهور الباهت محلياً.

وفيما يلي قائمة مباراة اليوم كاملة:

أنس الزنيتي

محمد بوعميرة

محمد شنوف

محمد الدويك،

سعد الكوحال

بدر بانون

عبد الرحيم الشاكير

، عمران فيدي

فابريس نغاه

ليما مابيدي

زكرياء الوردي

صلاح الدين باهي

سعد الدين العلمي،

أيوب ناناح،

عبد الإله الحافيظي

أنس جبرون

زكرياء حدراف

محمد شعبان

سفيان الرحيمي

محسن ياجور