مهرجان تطوان للسينما المتوسطية يحتفي بالسينما الفلسطينية

تنطلق فعاليات الدورة 25 من مهرجان تطوان للسينما المتوسطية، في الفترة الممتدة مابين 23 و 30مارس المقبل، وتحتفي بالسينما الفلسطينة ضيفة شرف هذه الدورة.

ويحتفي المهرجان بأسماء من فلسطين، إضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام الفلسطينية الجديدة من بينها فيلم “مفك” لبسام الجرباوي، و”فيلا توما” لسهى عراف، و”عمواس” لديمة أبو غوش، و”الهوية الفلسطينية” لقاسم حول.

وقالت إدارة المهرجان في بلاغ لها: “تمكنت السينما الفلسطينية من أن تخلق نجومها من أمثال محمد بكري وهيام عباس وميساء عبد الهادي وإيليا سليمان .. كما استطاعت أن تستقل منصات التتويج في أكبر المهرجانات العربية والعالمية، مثلما خاضت مجازفات جمالية تجاوزت الصورة النمطية لسينما المقاومة”.

ويرأس المخرج الجزائري مالك بن اسماعيل لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي، فيما يرأس السينمائي والموسيقي الإيطالي روبرطو جياكومو لجنة تحكيم الفيلم الروائي الطويل.

يذكر أن الدورة السابقة من مهرجان تطوان للسينما المتوسطية،احتفت بممثلات من مختلف الدول، بينهم مونى فتو من المغرب، ومنى شلبي من مصر، ولوسيا جاباسا من إسبانيا.