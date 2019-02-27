العليا تنظر في التماس ضد مناجم الفوسفات بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر المحكمة العليا في هذه الأثناء، في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة ضد مناجم استخراج الفوسفات في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي من شأنها تهجير آلاف السكان العرب من قرى الفرعة، الزعرورة، عزة وقطمات، وتهدد حياة الآخرين بسبب المخاطر الصحية والبيئية التي تشكلها.
وحضر العشرات من أهالي النقب وتجمعوا خارج قاعة المحكمة بعد منعهم من الدخول بسبب امتلاء القاعة.
وأكد النائب سعيد الخرومي في المحكمة العليا إن "مخطط إقامة مناجم 'برير' لاستخراج الفوسفات من شأنه أن يؤدي لتهجير آلاف السكان العرب من قرى الفرعة والزعرورة وتهديد حياة الآخرين بسبب المخاطر الصحية والبيئية التي يشكلها".
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