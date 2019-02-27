شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة في محطة قطارات مصر .. جثث متفحمة في حريق هائل والان نبدء بالتفاصيل

اندلع حريق ضخم بمحطة قطارات مصر الواقعة في منطقة رمسيس بوسط القاهرة، أسفر عن 7 حالات وفاة و20 إصابة حتى الآن.

في تفاصيل الحادث، اصطدام أحد جرارات القطارات بصداده حديدية على أحد الأرصفة ، ما أدي الى انفجار خزان الوقود الخاص بالجرار والعربة الاولى والثانية.

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد المصرية، إن هناك جثث تفحمت بسبب انفجار جرّار القطار ، موضحا انه جارى العمل على انتشال جميع المصابين والوفيات، ووضع خطة عاجلة للحفاظ على حركة مسير القطارات على الوجهين القبلي والبحري.