شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو - فى تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء "نحض الهند وباكستان على ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد بأى ثمن"، مشيرا إلى أنه تباحث هاتفيا مع نظيريه الهندى والباكستانى بشأن التصعيد العسكرى الأخير بين دولتيهما.
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